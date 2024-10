Borse europee attese stabili, pochi spunti arrivano dalla chiusura di Wall Street (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le Borse europee sono previste in leggero ribasso all’apertura, mentre i futures sugli indici azionari statunitensi restano invariati, con l’attenzione rivolta alla serie di trimestrali dei colossi tecnologici in arrivo la prossima settimana. In serata è atteso il giudizio di Dbrs sul rating dell’Italia, attualmente BBB (high) con outlook stabile, dopo l’aggiornamento positivo di Fitch e la conferma di S&P Global della scorsa settimana. Si attendono inoltre i giudizi di S&P sul Belgio e di Moody’s sulla Francia, il cui rating di Aa2 è stato rivisto a negativo da Fitch due settimane fa. Sulla Borsa di Milano, riflettori puntati su Unicredit, che ha adottato misure di copertura per la propria partecipazione in Commerzbank, di cui è primo azionista dal 10 settembre con una quota del 9% e derivati per un ulteriore 11,5%. Quifinanza.it - Borse europee attese stabili, pochi spunti arrivano dalla chiusura di Wall Street Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lesono previste in leggero ribasso all’apertura, mentre i futures sugli indici azionari statunitensi restano invariati, con l’attenzione rivolta alla serie di trimestrali dei colossi tecnologici in arrivo la prossima settimana. In serata è atteso il giudizio di Dbrs sul rating dell’Italia, attualmente BBB (high) con outlook stabile, dopo l’aggiornamento positivo di Fitch e la conferma di S&P Global della scorsa settimana. Si attendono inoltre i giudizi di S&P sul Belgio e di Moody’s sulla Francia, il cui rating di Aa2 è stato rivisto a negativo da Fitch due settimane fa. Sulla Borsa di Milano, riflettori puntati su Unicredit, che ha adottato misure di copertura per la propria partecipazione in Commerzbank, di cui è primo azionista dal 10 settembre con una quota del 9% e derivati per un ulteriore 11,5%.

