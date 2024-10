Al Curi arriva il Milan dei big. Attesa per il baby Camarda (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo in classifica insieme al Legnago Salus con sei punti anche se con una partita in meno. In questo caso i soldi non danno la felicità e i punti in graduatoria al Milan Futuro, prossimo avversario dei biancorossi che arriverà privo dei big Ballo Touré e Jimenez squalificati, ma probabilmente con il fenomeno del momento Camarda. Già, perché secondo transfermarkt I giovani rossoneri tutti insieme valgono qualcosa come 35,21 milioni di euro. Cinque volte più della Ternana (6,90), dell’Ascoli (5,98), della stessa Spal (5,65) e del Perugia, buon quinto a 5,34. Il solo Camarda vale 10 milioni, più o meno due volte il Perugia, poi seguono i laterali Jimenez (4) e Ballo-Tourè (3) e il centrale Zeroli (3,5). Seguiti dal terzino Bartesaghi (1) dal mediano Vos (2,5) e dall’ala sinistra Traorè (1,5). Tra loro c’è anche il 20enne Andrea Bozzolan, che un anno fa in biancorosso. Sport.quotidiano.net - Al Curi arriva il Milan dei big. Attesa per il baby Camarda Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ultimo in classifica insieme al Legnago Salus con sei punti anche se con una partita in meno. In questo caso i soldi non danno la felicità e i punti in graduatoria alFuturo, prossimo avversario dei biancorossi che arriverà privo dei big Ballo Touré e Jimenez squalificati, ma probabilmente con il fenomeno del momento. Già, perché secondo transfermarkt I giovani rossoneri tutti insieme valgono qualcosa come 35,21 milioni di euro. Cinque volte più della Ternana (6,90), dell’Ascoli (5,98), della stessa Spal (5,65) e del Perugia, buon quinto a 5,34. Il solovale 10 milioni, più o meno due volte il Perugia, poi seguono i laterali Jimenez (4) e Ballo-Tourè (3) e il centrale Zeroli (3,5). Seguiti dal terzino Bartesaghi (1) dal mediano Vos (2,5) e dall’ala sinistra Traorè (1,5). Tra loro c’è anche il 20enne Andrea Bozzolan, che un anno fa in biancorosso.

