Torino striscione degli ultras al Filadelfia | Società senza un obiettivo via tutti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Torna il clima di contestazione in casa Toro. “un: adesso basta, viada”, è il testo delloesposto nella notte dalla tifoseria organizzata granata all’esterno del. Al centro della criticac’è il presidente Urbano Cairo e la dirigenza del club. Nella giornata di martedì il patron si era presentato all’allenamento della squadra a porte chiuse per mostrare vicinanza e sostegno ai giocatori e al tecnico Paolo Vanoli. Dopo il primo posto in classifica toccato nella quinta giornata di campionato, ilè sprofondato nella crisi con quattro sconfitte consecutive tra Coppa Italia e campionato. A complicare ulteriormente le cose è stato l’infortunio di Duvan Zapata, ai box per tutta la stagione,dimenticare il ritardo nel recupero di Schuurs, ancora fermo in infermeria.