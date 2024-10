Studente 13enne dedica tesina al tema delle mafie e al “sindaco pescatore” Angelo Vassallo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Emiliano Spira, giovane Studente di 13 anni, ha scelto di dedicare la sua tesina di terza media a un tema di grande rilevanza sociale: l'evoluzione delle mafie, ispirandosi alla figura di Angelo Vassallo, noto come il "sindaco pescatore". Nipote di Gerardo Spira, ex segretario comunale di Vassallo, Emiliano ha intrapreso un percorso di studio che ha collegato diverse materie scolastiche alla lotta contro la mafia, trovando nella storia di Vassallo e di altre figure chiave un esempio di coraggio e impegno per la legalità . L'articolo Studente 13enne dedica tesina al tema delle mafie e al “sindaco pescatore” Angelo Vassallo . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Emiliano Spira, giovanedi 13 anni, ha scelto dire la suadi terza media a undi grande rilevanza sociale: l'evoluzione, ispirandosi alla figura di, noto come il "". Nipote di Gerardo Spira, ex segretario comunale di, Emiliano ha intrapreso un percorso di studio che ha collegato diverse materie scolastiche alla lotta contro la mafia, trovando nella storia die di altre figure chiave un esempio di coraggio e impegno per la legalità . L'articoloale al “”

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Studente di origine italiana costruisce un reattore a fusione nucleare per la sua tesina di maturità in Gran Bretagna. L’esperto : “Un lavoro eccezionale” - Un'idea ambiziosa, quasi folle, che avrebbe potuto essere liquidata come un sogno irrealizzabile. . L'articolo Studente di origine italiana costruisce un reattore a fusione nucleare per la sua tesina di maturità in Gran Bretagna. L’esperto: “Un lavoro eccezionale” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Studente costruisce un reattore a fusione nucleare per la sua tesina di maturità . L’esperto : “Un lavoro eccezionale” - . L’esperto: “Un lavoro eccezionale” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Un'idea ambiziosa, quasi folle, che avrebbe potuto essere liquidata come un sogno irrealizzabile. E invece Cesare Mencarini, studente 17enne di origini italiane, l'ha trasformata in realtà , costruendo un piccolo reattore a fusione nucleare per il suo esame di maturità . (Orizzontescuola.it)