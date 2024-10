San Giovanni Valdarno: Enpa denuncia aumento di violenze contro i gatti impallinati in tutta Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) ha denunciato un nuovo caso di violenza contro un gatto domestico, questa volta a San Giustino Valdarno, nella zona di Baccano. Il gatto, Oscar, è stato gravemente ferito, probabilmente colpito con una carabina ad aria compressa, ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche. La famiglia e i veterinari stanno facendo il possibile per salvarlo. Enpa Valdarno ha sporto denuncia contro ignoti e invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità. “L’ennesimo episodio di crudeltà contro un animale indifeso è inaccettabile”, ha dichiarato Enpa, sottolineando il loro impegno a sostenere la famiglia di Oscar e a costituirsi parte civile nel caso emergano prove contro i colpevoli. Lortica.it - San Giovanni Valdarno: Enpa denuncia aumento di violenze contro i gatti impallinati in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Ente Nazionale Protezione Animali () hato un nuovo caso di violenzaun gatto domestico, questa volta a San Giustino, nella zona di Baccano. Il gatto, Oscar, è stato gravemente ferito, probabilmente colpito con una carabina ad aria compressa, ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche. La famiglia e i veterinari stanno facendo il possibile per salvarlo.ha sportoignoti e invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità. “L’ennesimo episodio di crudeltàun animale indifeso è inaccettabile”, ha dichiarato, sottolineando il loro impegno a sostenere la famiglia di Oscar e a costituirsi parte civile nel caso emergano provei colpevoli.

