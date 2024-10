Saluti romani al liceo Montessori, in una foto studenti con le braccia tese in classe (Di giovedì 24 ottobre 2024) "La nostra scuola è e continuerà ad essere sempre un presidio antifascista", è quanto dichiarano gli studenti del collettivo Montessori. La denuncia della Rete degli studenti: "Siano sciolte le organizzazioni neofasciste". Fanpage.it - Saluti romani al liceo Montessori, in una foto studenti con le braccia tese in classe Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "La nostra scuola è e continuerà ad essere sempre un presidio antifascista", è quanto dichiarano glidel collettivo. La denuncia della Rete degli: "Siano sciolte le organizzazioni neofasciste".

Rete Studenti Medi - inammissibili saluti romani a liceo Montessori di Roma - Queste liste si professano apolitiche – continua la Rete degli Studenti Medi – ma poi nella realtà fanno l’interesse di organizzazioni neofasciste esterne. A darne notizia attraverso i loro canali social è la Rete degli studenti medi di Roma, che pubblica anche la foto di due ragazzi che eseguono il saluto romano in classe davanti allo striscione. (Lapresse.it)

Polemica al liceo Montessori di Roma : studenti coinvolti in saluto romano in campagna elettorale - La preside ha anche menzionato quanto sia importante il lavoro formativo che viene svolto all’interno delle scuole, citando la necessità di affrontare temi legati alla storia e alla civica. Facebook WhatsApp Twitter Episodi di natura allarmante emergono nel contesto scolastico romano, dove due studenti candidati alla rappresentanza in Consiglio d’Istituto della lista “Riscatto” sono stati fotografati mentre eseguivano un saluto romano in una classe. (Gaeta.it)