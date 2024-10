Prove di dialogo a sinistra contro il riarmo, Fratoianni: “Destinare le risorse del Pil alle priorità del Paese” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Dobbiamo fermare questa corsa al riarmo e Destinare le risorse alle priorità vere del Paese come sanità, lavoro, scuola“. Il segretario di alleanza Verdi e sinistra Nicola Fratoianni, a margine di un convegno a Roma, che vede riunite le forze del campo progressista, apre un fronte contro la destinazione del 2% del pil al riarmo, condizione posta dall’alleanza Nato all’alba del conflitto in Ucraina. Al convegno, centrato sul ruolo dell’Onu nei contesti internazionali, erano presenti oltre a Fratoianni anche Angelo Bonelli, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, Laura Boldrini e la segretaria del Pd Elly Schlein. “Non abbiamo bisogno di altri milioni, miliardi buttati in questa corsa che non fa altro che aumentare le tensioni – prosegue Fratoianni -. La verità è che ogni volta che cresce la spesa militare crescono le guerre nel mondo”. Lapresse.it - Prove di dialogo a sinistra contro il riarmo, Fratoianni: “Destinare le risorse del Pil alle priorità del Paese” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Dobbiamo fermare questa corsa allevere delcome sanità, lavoro, scuola“. Il segretario dianza Verdi eNicola, a margine di un convegno a Roma, che vede riunite le forze del campo progressista, apre un frontela destinazione del 2% del pil al, condizione posta dall’anza Nato all’alba del conflitto in Ucraina. Al convegno, centrato sul ruolo dell’Onu nei contesti internazionali, erano presenti oltre aanche Angelo Bonelli, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi, Laura Boldrini e la segretaria del Pd Elly Schlein. “Non abbiamo bisogno di altri milioni, miliardi buttati in questa corsa che non fa altro che aumentare le tensioni – prosegue-. La verità è che ogni volta che cresce la spesa militare crescono le guerre nel mondo”.

