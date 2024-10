Nuovo stadio a Milano, frena Beppe Sala: «Svolta quando i club faranno manifestazione d’interesse» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’incontro alla presenza dei ministri Giuli e Abodi, con il comune che ha espresso «soddisfazione» per la proposta di Milan e Inter di costruire uno stadio nelle pertinenze di San Siro, Beppe Sala è tornato a parlare di questa ipotesi, chiarendo come una vera Svolta ci sarà solo «quando le squadre faranno una manifestazione di interesse. Il Milan ha già fatto un investimento a San Donato. Io non ho altro da aggiungere fino a che, come spero, ci sarà questa Svolta. Intanto con la valutazione dell’Agenzia delle entrate sulle aree interessate ci siamo quasi». Lettera43.it - Nuovo stadio a Milano, frena Beppe Sala: «Svolta quando i club faranno manifestazione d’interesse» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo l’incontro alla presenza dei ministri Giuli e Abodi, con il comune che ha espresso «soddisfazione» per la proposta di Milan e Inter di costruire unonelle pertinenze di San Siro,è tornato a parlare di questa ipotesi, chiarendo come una veraci sarà solo «le squadreunadi interesse. Il Milan ha già fatto un investimento a San Donato. Io non ho altro da aggiungere fino a che, come spero, ci sarà questa. Intanto con la valutazione dell’Agenzia delle entrate sulle aree interessate ci siamo quasi».

