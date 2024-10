Formiche.net - Negli Usa la minaccia della disinformazione grava già sul dopo-elezioni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con l’avvicinarsifatidica data, le attenzioni di tutto il mondo si concentrano sempre di più sulle consultazioni elettorali del 5 novembre, durante le quali i cittadini statunitensi sceglieranno chi tra Kamala Harris e Donald Trump guiderà il loro Paese per i prossimi quattro anni. Ma se l’attenzione di tutti è concentrata sul giorno delle, qualcuno guarda già al giorno successivo. Alcuni funzionari dell’intelligence di Washington hanno infatti avvertito che alcune potenze straniere stanno intensificando gli sforzi non solo per influenzare l’esito dellepresidenziali, ma anche portare avanti in modo più estensivo le campagne disui risultati elettorali, al fine di incoraggiare l’esplosione di violenza fisica tra il mese prossimo e il giorno dell’inaugurazione nel gennaio 2025.