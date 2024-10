Ministero Cultura, il capo di gabinetto Spano lascia dopo 10 giorni: si dimette il fedelissimo di Giuli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una carica lunga appena 10 giorni. Tanto è durato il ruolo di Francesco Spano a capo di gabinetto del Ministero della Cultura. Nominato lo scorso 14 ottobre dal ministro Alessandro Giuli dopo la revoca dell’incarico a Francesco Gilioli disposta l’11 ottobre da parte dello stesso ministro – che lo aveva accusato di aver fatto trapelare notizie riservatissime all’esterno dell’ufficio – Spano si è dimesso mercoledì per “il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali”, che “non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante”. Lapresse.it - Ministero Cultura, il capo di gabinetto Spano lascia dopo 10 giorni: si dimette il fedelissimo di Giuli Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una carica lunga appena 10. Tanto è durato il ruolo di Francescodideldella. Nominato lo scorso 14 ottobre dal ministro Alessandrola revoca dell’incarico a Francesco Gilioli disposta l’11 ottobre da parte dello stesso ministro – che lo aveva accusato di aver fatto trapelare notizie riservatissime all’esterno dell’ufficio –si è dimesso mercoledì per “il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali”, che “non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante”.

