Milano-Anadolu Efes oggi Eurolega basket | orario tv programma streaming

Torna in campo in Eurolega l'EA7 Emporio Armani Milano per il quinto turno del torneo continentale e questa sera sarà in campo all'Unipol Forum di Assago contro l'Efes di Istanbul. Match già fondamentale per i biancorossi dopo i due ko subiti settimana scorsa, con Messina che torna a Milano dopo la "barzelletta" con il Kaunas. L'EA7 è attualmente penultima con una sola vittoria all'attivo, ma come detto soprattutto con la sconfitta subita al Forum contro i lituani di Andrea Trinchieri che grida vendetta. La rimonta subita dal +27 ha fatto il giro del mondo e ora Shields e compagni devono dare un segnale, ma dall'altra parte c'è una delle formazioni che puntano ai playoff.

Eurolega - per Milano lo scoglio Efes da affrontare per cancellare lo Zalgiris - Che poco più di due anni fa vinceva la sua seconda Eurolega consecutiva, ma di quella squadra non è rimasto moltissimo. Shane Larkin è il solito pericolo pubblico numero uno, che se si accende diventa impossibile da fermare; Elijah Bryant porta un bel fattore di esperienza come lo spesso sottovalutato Rodrigue Beaubois e Darius Thompson, in passato accostato ai colori azzurri, ma nonostante un attacco tra i migliori del lotto, con sette giocatori capaci di mettere come minimo otto punti di media, il loro score è di 2-2. (Oasport.it)

