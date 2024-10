LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 25-46, Eurolega basket in DIRETTA: EA7 all’intervallo sotto i fischi del Forum (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:24 Arrivati i primi due risultati di stasera: AS Monaco-Paris basketball 80-86 (Shorts 28), Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv 78-63 (Ulanovas 14). 21:21 Fino ad ora emblematico il dato della valutazione, un 15-63 che parla da solo. 21:18 Primi due quarti di gara davvero emblematici di tante difficoltà dell’Olimpia in questo momento. Difficoltà a LIVEllo doppio, con i problemi di assenze che iniziano a farsi sempre più pesanti, mancando quasi tutti i lunghi, e a LIVEllo di gioco, che nel resto degli aspetti è stato faticosissimo specialmente di fronte a un Efes apparso largamente superiore su tutta la linea in questi 20?. TOP SCORER – Milano: Mirotic 8; Efes: Bryant, Osmani 9 Finisce il secondo quarto, Milano decisamente fischiata al rientro negli spogliatoi: è sotto 25-46. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 25-46, Eurolega basket in DIRETTA: EA7 all’intervallo sotto i fischi del Forum Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:24 Arrivati i primi due risultati di stasera: AS Monaco-Parisball 80-86 (Shorts 28), Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv 78-63 (Ulanovas 14). 21:21 Fino ad ora emblematico il dato della valutazione, un 15-63 che parla da solo. 21:18 Primi due quarti di gara davvero emblematici di tante difficoltà dell’in questo momento. Difficoltà allo doppio, con i problemi di assenze che iniziano a farsi sempre più pesanti, mancando quasi tutti i lunghi, e allo di gioco, che nel resto degli aspetti è stato faticosissimo specialmente di fronte a unapparso largamente superiore su tutta la linea in questi 20?. TOP SCORER –: Mirotic 8;: Bryant, Osmani 9 Finisce il secondo quarto,decisamenteata al rientro negli spogliatoi: è25-46.

