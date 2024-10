LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 11-23, Eurolega basket in DIRETTA: primo quarto tutto a favore dei turchi (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-25 Larkin a segno senza difesa su di lui. 13-23 0/2 Bolmaro, che però si fa perdonare poi con la penetrazione vincente. Si riparte con Bolmaro che si gira contro Thompson e guadagna due liberi. TOP SCORER – Milano: Mirotic 4; Efes: Thompson, Osmani 7 Finisce il primo quarto sulla tripla sbagliata da Larkin, finora è totale dominio da parte dell’Efes. 11-23 Coppia di liberi per Zach LeDay, che fa 2/2. 9-23 Bryant col tiro difficile dai sei metri a meno di 1’30” dalla prima sirena. 9-21 Osmani stoppa Bolmaro, transizione e schiacciata di Thompson. 9-19 Thompson da tre sugli sviluppi del rimbalzo in attacco da tripla sbagliata da Larkin. 9-16 BOLMARO! Rubata e schiacciata, potrebbe essere la scossa giusta. Timeout immediato Efes con meno di 4? nel quarto. 7-16 Tripla di Brooks che prova a sbloccare l’Olimpia. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 11-23, Eurolega basket in DIRETTA: primo quarto tutto a favore dei turchi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-25 Larkin a segno senza difesa su di lui. 13-23 0/2 Bolmaro, che però si fa perdonare poi con la penetrazione vincente. Si riparte con Bolmaro che si gira contro Thompson e guadagna due liberi. TOP SCORER –: Mirotic 4;: Thompson, Osmani 7 Finisce ilsulla tripla sbagliata da Larkin, finora è totale dominio da parte dell’. 11-23 Coppia di liberi per Zach LeDay, che fa 2/2. 9-23 Bryant col tiro difficile dai sei metri a meno di 1’30” dalla prima sirena. 9-21 Osmani stoppa Bolmaro, transizione e schiacciata di Thompson. 9-19 Thompson da tre sugli sviluppi del rimbalzo in attacco da tripla sbagliata da Larkin. 9-16 BOLMARO! Rubata e schiacciata, potrebbe essere la scossa giusta. Timeout immediatocon meno di 4? nel. 7-16 Tripla di Brooks che prova a sbloccare l’

