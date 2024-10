L'indice Pmi manifatturiero tedesco sopra le previsioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Manufacturing purchasing manager's index (Pmi) del settore manifatturiero tedesco di ottobre è a 42,6 punti, contro i 40,7 previsti dagli analisti e i 40,6 di settembre. Il Pmi, che misura il livello di attività dei gestori delle vendite di un comparto, del settore servizi è a quota 51,4 rispetto a stime di 50,6 mentre l'indice composito segna 48,4 punti contro i 47,6 stimati. Quotidiano.net - L'indice Pmi manifatturiero tedesco sopra le previsioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Manufacturing purchasing manager's index (Pmi) del settoredi ottobre è a 42,6 punti, contro i 40,7 previsti dagli analisti e i 40,6 di settembre. Il Pmi, che misura il livello di attività dei gestori delle vendite di un comparto, del settore servizi è a quota 51,4 rispetto a stime di 50,6 mentre l'composito segna 48,4 punti contro i 47,6 stimati.

