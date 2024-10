La Champions conosce già il nome di Camarda | Sono le notti che sogni da bambino

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-23 18:52:49 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Nonostante abbia raggiunto il suo primi punti in questaLeague battendo il Brugesil nuovo Milan di Paulo Fonseca continua a regalare sensazioni tremendamente insipide. Tuttavia, Non doveva essere un ragazzo formatosi nel laboratorio di Millanelo come Francescoa portare il sorriso a San Siro dopo essere diventato il settimo esordiente più giovane nella competizione, oltre al primo con la maglia rossonera e quella italianaall’età di 16 anni, 7 mesi e 12 giorni. “Il disco mi rende molto orgoglioso, a dire il vero. Mi spinge anche a dare di più per migliorare e far sì che serate come questa accadano più spesso”ha commentato emozionatodopo l’incontro. Oggi sì, Doveva tornare alla “realtà” e allenarsi con la squadra riserve.