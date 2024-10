Juventus, l'agente di Vlahovic è di nuovo a Torino: le ultime sulla trattativa per il rinnovo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una nuova tappa di una telenovela che non ha ancora conosciuto la parola fine, nonostante l`importanza della posta in palio. Come raccolto da Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una nuova tappa di una telenovela che non ha ancora conosciuto la parola fine, nonostante l`importanza della posta in palio. Come raccolto da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus, l'agente di Vlahovic è di nuovo a Torino: le ultime sulla trattativa per il rinnovo - Una nuova tappa di una telenovela che non ha ancora conosciuto la parola fine, nonostante l`importanza della posta in palio. Come raccolto da Il Bianconero, Darko. (calciomercato.com)

Dopo il decesso di Totò, altro dramma nella famiglia Schillaci (1 / 2) - È trascorso più di un mese dalla scomparsa di Totò Squillaci, una delle stelle più luminose della storia del calcio. Segnato negli ultimi anni da gravi problemi di salute, l'ex bianconero ha avuto la ... (donna.fidelityhouse.eu)

Marca - L'Atletico presenta ricorso per il grave errore di Guida contro il Lille: domenica arbitrerà Inter-Juventus, cosa è successo - L'arbitro in campo, Marco Guida, ha mantenuto il rigore, aggiungendo ulteriore tensione alla sua designazione per il big match di domenica tra Inter e Juventus. Un errore che potrebbe lasciare ... (ilbianconero.com)