Ilrestodelcarlino.it - Jesi, mestieri del cinema e prospettive per le Marche: summit al teatro Moriconi

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Ancona), 24 ottobre 2024 -del, sabato pomeriggio all’assegnazione del premio nell’ambito del festival Cineoff. Il premio dell’associazione che rappresenta le imprese del settore, andrà ad un professionista che si è distinto per il suo lavoro, per la sua particolare preparazione ed abilità e per le collaborazioni. Nelle passate edizioni il Premiodelè andato nell’ordine alla truccatrice Clara Cittadini; al fonico di presa diretta e sound designer Michele Conti; alla set designer Laura Perini (in foto), e infine allo scenografo Lodovico Gennaro. L’importante riconoscimento di Cnae Audiovisivoè conferito ogni anno a quelle maestranze essenziali per la realizzazione di film, docufilm, documentari e reportage ma anche cortometraggi, serie tv che però spesso appaiono solo nei titoli di coda.