In vendita il palazzo in provincia di Lecco ritratto nella Gioconda di Leonardo Da Vinci (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Garlate, in proVincia di Lecco, affacciato sul lago di Como, è in vendita il palazzo che probabilmente è stato ritratto da Leonardo Da Vinci ne "La Gioconda": quanto costa la dimora da sogno. Fanpage.it - In vendita il palazzo in provincia di Lecco ritratto nella Gioconda di Leonardo Da Vinci Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Garlate, indi, affacciato sul lago di Como, è inilche probabilmente è statodaDane "La": quanto costa la dimora da sogno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brugnaro - vendita di palazzo Papadopoli : ora indaga anche la Corte dei Conti. Il Comune : «Atto dovuto» - VENEZIA - Ora anche la Procura regionale della Corte dei conti vuole vederci chiaro sulla vendita di palazzo Papadopoli a Venezia, perfezionata nel 2019 a un prezzo di 10 milioni 800mila euro.... (Ilgazzettino.it)

Firenze - in vendita il piano nobile di Palazzo Buontalenti. Quanto costa l’appartamento da sogno - Numeri appropriati per una proprietà immobiliare favolosa: oltre 400 metri quadrati di superficie, 16 vani, quattro camere da letto e, per l’appunto, la vista sul duomo. La vendita è gestita dalla società Building Heritage - Forbes Global Properties. L’appartamento è stato recentemente restaurato con la cura necessaria per la scenografica zona giorno con salotti decorati, l’antica libreria del palazzo, gli affreschi originali dell’epoca. (Lanazione.it)

Tessere in vendita online e al palazzo - Va avanti fino la vendita degli abbonamenti della campagna ’Il più grande spettaHolo’. La biglietteria del PalaCarrara, situata all’interno del nuovo store PB Experience all’ingresso della tribuna centrale, rimarrà aperta tutti i giorni fino a domani, dalle 17. La tessera si può comprare sia online sul circuito di Etes fino alle ore 18 di venerdì 11 ottobre. (Lanazione.it)