"Il ragazzo dai pantaloni rosa": la storia del 15enne romano suicida a scuola diventa un film (Di giovedì 24 ottobre 2024) In una sala gremita di studenti, nella mattinata di giovedì 24 ottobre, è stato proiettato in anteprima il film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". La vera storia di Andrea Spezzacatena, il giovane romano che nel 2012 si tolse la vita, a soli 15 anni, per colpa del bullismo. Un film diretto da Romatoday.it - "Il ragazzo dai pantaloni rosa": la storia del 15enne romano suicida a scuola diventa un film Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In una sala gremita di studenti, nella mattinata di giovedì 24 ottobre, è stato proiettato in anteprima il"Ildai". La veradi Andrea Spezzacatena, il giovaneche nel 2012 si tolse la vita, a soli 15 anni, per colpa del bullismo. Undiretto da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arisa - il nuovo brano è Canta ancora - scritto per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa - La loro bellezza e la loro forza anche nel dolore più atroce non svanisce mai. Spero che questa canzone possa essere una carezza per questi cuori infranti, un modo per dire “canta ancora” nonostante tutto, la voce conta e il tuo amore vive per sempre“. Canta ancora è il nuovo brano di Arisa, la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa Canta ancora è il nuovo brano di Arisa, capace di toccare le corde più profonde dell’anima e di rendere omaggio al coraggio delle madri, una carezza per i cuori colpiti dal dolore. (Spettacolo.eu)

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa – Trailer italiano - Diretto da Margherita Ferri, accompagnato dalle note della dolcissima “Canta Ancora”, scritta e interpretata…. Guarda il trailer de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, il film ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena. Una storia potente e necessaria, che arriva dritta al cuore di tutti. Con Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Sara Ciocca, Andrea Arru, Corrado Fortuna. (Mistermovie.it)

Arisa firma la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa - Una madre non smette mai di amare e di proteggere anche quando non può riabbracciare il proprio figlio. Sconvolge pensare che il mondo non sia stato in grado di accogliere la sua diversità con amore e rispetto ma il dolore più grande è quello che ha dovuto affrontare sua madre che ha visto suo figlio spegnersi e che ogni giorno si trova a vivere questo vuoto. (Spettacolo.eu)