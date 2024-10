Fitness e rieducazione motoria | nasce a Napoli Mvmtherapy center la rete dei professionisti di eccellenza del settore

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladeididellatrova casa in, la nuova struttura specializzata in attivitàadattata ein ambito clinico e sportivo guidata dal chinesiologo clinico Luca D’Alterio. sanitàIl centro, nel quale opereranno in– anche per lo sviluppo di future sinergie – professionalità multidisciplinari come medici funzionali, biologi nutrizionisti, medici sportivi, ortopedici, chinesiologi, fisioterapisti, psicologi, osteopati e personal trainer, sarà inaugurato sabato 26 ottobre (ore 20,30) ain via Fabio Massimo 58 (Fuorigrotta) nel corso di un evento aperto alla città. Ladi esperti, così composta, consentirà di combattere patologie cardiovascolari, malattie muscolo-scheletriche, dolore cronico, patologie ortopediche e disturbi alimentari.