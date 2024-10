Fiorentina a San Gallo per vincere stasera 1845 ma col magone | Gudmundsson starà fermo un mese Formazioni

Fiorentina a San Gallo per vincere (stasera, 18,45), ma col magone: Gudmundsson starà fermo un mese. Formazioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fiorentina in trasferta a San Gallo, per il match di Conference (stasera, 18,45, diretta su Sky) con due notizie: una buona, riguarda Moise Kean, che non giocherà, ma è comunque con i compagni in Svizzera. L'altra decisamente brutta: Albert Gudmundsson ha riportato a Lecce "una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra''. Morale? Secondo fonti qualificate dovrebbe star fermo almeno un mese L'articolo Fiorentina a San Gallo per vincere (stasera, 18,45), ma col magone: Gudmundsson starà fermo un mese. Formazioni proviene da Firenze Post. .com - Fiorentina a San Gallo per vincere (stasera, 18,45), ma col magone: Gudmundsson starà fermo un mese. Formazioni Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024)in trasferta a San, per il match di Conference (, 18,45, diretta su Sky) con due notizie: una buona, riguarda Moise Kean, che non giocherà, ma è comunque con i compagni in Svizzera. L'altra decisamente brutta: Albertha riportato a Lecce "una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra''. Morale? Secondo fonti qualificate dovrebbe staralmeno unL'articoloa Sanper, 18,45), ma colunproviene da Firenze Post.

