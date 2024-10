Notizie.com - Esplosione Toyota, lo sciopero dei sindacati per porre fine all’ecatombe dei morti sul lavoro: “Anche l’IA vigili sulla sicurezza”

(Di giovedì 24 ottobre 2024), lodi 8 ore deiper la. “Investire nelper abbattere i rischi sul”. Commissioni all’interno delle aziende e un tavolo permanente trae istituzioni per mettere la paroladellesul, lodeiper lasul(Foto di Facebook) – notizie.comSono 577 gli operaisolo nei primi sette mesi del 2024: neppure il tempo di soffermarsitragedia allaMaterial Handling a Borgo Panigale (Bologna), che già altri due operai hanno perso la vita in un grave incidente stradale lungo la A1 Milano-Napoli, direzione Sud. È in memoria di Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34, che i metalmeccanici di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil incroceranno le braccia domani, 25 ottobre, per otto ore.