Liberoquotidiano.it - Cuchel (commercialisti): Necessaria la proroga per il ‘Concordato'

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Resto perplesso per la risposta del viceministro Leo alla nostra richiesta dire il termine dell'adesione al Concordato preventivo biennale, in scadenza il prossimo 31 ottobre. Pur apprezzando gli sforzi del governo non è pensabile considerare solo le difficoltà oggettive dell'Esecutivo senza tener conto di quelle altrettanto oggettive della nostra categoria. Il fatto che tutte le sigle sindacali chiedano più tempo, così come i consulenti del lavoro e Assosoftware, rappresenta un evidente prova che non si è pronti a valutare l'adesione visti i continui cambiamenti normativi in atto. Io mi auguro che si riesca a differire il termine totalmente inadeguato del 31 ottobre e che ci sia ancora spazio per il dialogo”.