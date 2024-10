Champions, ora all’Atalanta servono punti pesanti lontano da Bergamo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bergamo – Cinque punti in tre partite, con due pareggi casalinghi contro Arsenal e Celtic e una vittoria esterna sul campo degli ucraini dello Shakthar. Il bilancio parziale dell’Atalanta nella nuova Champions finora è positivo e in linea con gli obiettivi prefissati, ovvero un posto tra il nono e il ventiquattresimo per accedere ai playoff. La Dea al momento è diciassettesima, ma in una classifica così corta le posizioni contano ancora relativamente. Adesso i nerazzurri avranno due trasferte consecutive prima a Stoccarda, contro l’ex El Bilal Tourè che ha appena deciso con un suo gol la sfida sul campo della Juventus, quindi a Berna contro lo Young Boys che ha messo in difficoltà l’Inter. “Ora dovremo cercare vittorie in trasferta. Sport.quotidiano.net - Champions, ora all’Atalanta servono punti pesanti lontano da Bergamo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Cinquein tre partite, con due pareggi casalinghi contro Arsenal e Celtic e una vittoria esterna sul campo degli ucraini dello Shakthar. Il bilancio parziale dell’Atalanta nella nuovafinora è positivo e in linea con gli obiettivi prefissati, ovvero un posto tra il nono e il ventiquattresimo per accedere ai playoff. La Dea al momento è diciassettesima, ma in una classifica così corta le posizioni contano ancora relativamente. Adesso i nerazzurri avranno due trasferte consecutive prima a Stoccarda, contro l’ex El Bilal Tourè che ha appena deciso con un suo gol la sfida sul campo della Juventus, quindi a Berna contro lo Young Boys che ha messo in difficoltà l’Inter. “Ora dovremo cercare vittorie in trasferta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Bruges 3-1 - apre Pulisic e chiude Reijnders : primi punti in Champions - record Camarda - Arriverà in futuro. Decisivo il solito Pulisic oltre a Reijnders. Possesso dal ritmo cadenzato, conservativo, in attesa del varco che, però, si crea solo grazie agli acuti di Leao inizialmente. Tornano i fantasmi, Fonseca li scaccia con un doppio cambio pesante: fuori soprattutto Leao (comunque positivo) e Loftus-Cheek (tutto il contrario) e dentro i protagonisti di sabato scorso, Okafor e Chukwueze. (Sport.quotidiano.net)

Il Milan fa i primi punti in Champions - battuto il Brugge 3-1 : decidono Pulisic e doppio Reijnders - Vittoria del Milan per 3-1 sul Brugge a San Siro nella terza giornata del girone unico di Champions League: a segno Pulisic e due volte Reijnders per i rossoneri, Sabbe per il momentaneo pareggio dei belgi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Champions League - quanti punti servono per passare il turno - La Champions League, da quest'anno, ha cambiato format. Le trentasei squadre a prendervi parte (quattro in più rispetto alle edizioni passate), sono state infatti inserite in un unico girone, con ciascuna formazione che giocherà otto partite (quattro in casa e quattro in trasferta) contro... (Today.it)