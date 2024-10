Bollicinevip.com - Celli Centro Sposi: L’incantevole sfilata affascina Roma

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Torna l’appuntamento più atteso delle coppie per la scelta dell’abito nuziale. Andrà in scena ladidomenica 27 ottobre alle ore 18 presso la splendida location del Palazzo dei Congressi di. Che chiuderà l’edizione 2024 dell’evento più importante d’Italia dedicato al mondo dei matrimoni. Torna infatti anche quest’anno la sessantesima edizione diSposa, un’occasione perfetta per scoprire in anteprima novità e tendenze per organizzare al meglio il giorno del si. La maison d’alta moda che vanta una tradizione pluriennale nel settore, porterà in passerella l’ultima collezione di abiti da sposa e sposo: modellintici, shabby chic, a sirena con scollo a barca.