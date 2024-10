Lanazione.it - Castiglione d’Orcia senza banche. Sportelli chiusi, bancomat a rischio: "Subito un Osservatorio toscano"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Unsulla predeglisul territorio per poterne scongiurarne la chiusura. È quello che proporremo alla Giunta regionale con una risoluzione per intensificare l’impegno nei confronti dei cittadini che abitano e lavorano nelle aree interne, rurali, montane e insulari della nostra regione.da affiancare alla richiesta al Governo di cambiamento della legislazione europea sullee l’introduzione di sostegni al sistema dellecooperative e popolari". Ad annunciarlo è il presidente della Commissione per il sostegno delle Aree interne del Consiglio regionaleMarco Niccolai d’intesa con la consigliera senese Elena Rosignoli, anch’essa membro della Commissione. "L’ultimo caso è quello didove dopo il ritiro di Banca Mps e Cras adesso è aanche la chiusura deldi Mps in paese.