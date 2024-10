Ilgiorno.it - Biblioteca sempre aperta. Sessanta universitari impegnati nella cogestione

(Di giovedì 24 ottobre 2024)più "" per i giovani: è stato sottoscritto l’altro giorno dal sindaco Emanuele Antonelli e dall’assessore alla Cultura Manuela Maffioli con una sessantina di studentiil "Patto didell’Area storica dellacomunale G.B. Roggia". Quindi i ragazzi potranno accedere in autonomia ad alcuni spazi dell’ala storica, la sera fino alle 23.30, la domenica e i festivi, per 365 giorni l’anno. Potranno, oltre a studiare e leggere, organizzare cineforum, incontri, dibattiti, conferenze, realizzare podcast, video e anche bere e mangiare, ma dovranno poi pulire tutto e smaltire correttamente i rifiuti. Tra le regole che i giovani sono tenuti a osservare l’obbligo di rispettare ambienti e arredi, il divieto di far entrare persone non autorizzate, l’impegno a collaborare alla coprogettazione delle attività culturali previste dal progetto.