Barletta, truffa su bonus edilizi: sequestrati 52 milioni di euro

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Accertata aunasu. Attraverso un’analisi dettagliata dei dati provenienti dalla “piattaforma di cessione crediti” e incrociando altre informazioni da banche dati la guardia di finanza ha scoperto che una società operante a, nonostante fosse già stata identificata come evasore totale, aveva acquistato crediti d’imposta da sei persone fisiche. Crediti, per un totale di 52di, ottenuti in modo fraudolento e sottoposti a sequestro. Crediti che erano stati presentati a otto società sparse su tutto il territorio nazionale, molte delle quali appena costituite o dichiarate evasori totali. Le indagini hanno svelato che i crediti d'imposta erano originati da documenti falsi e attestazioni non veritiere.