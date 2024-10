Adriano Celentano a muso duro contro il famoso della Tv (FOTO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Social. Adriano Celentano è tornato a farsi sentire sui social, non per rispondere all’amico Teo Teocoli, che recentemente ha commentato la loro amicizia decennale, ma per esprimere il suo pensiero su un tema a lui particolarmente caro. Il celebre cantante e attore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha espresso forti critiche nei confronti di un noto personaggio del panorama televisivo italiano. Cosa è successo e di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme. ( dopo le FOTO) Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi, cos’è successo dopo le voci sul presunto tradimento Leggi anche: Kate e William, retroscena velenoso sulla loro relazione: cosa si vocifera Adriano Celentano a muso duro contro il famoso giornalista Adriano Celentano ha ripreso a parlare di un tema a lui molto caro, la trasmissione “DiMartedì” su La7. Tvzap.it - Adriano Celentano a muso duro contro il famoso della Tv (FOTO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Social.è tornato a farsi sentire sui social, non per rispondere all’amico Teo Teocoli, che recentemente ha commentato la loro amicizia decennale, ma per esprimere il suo pensiero su un tema a lui particolarmente caro. Il celebre cantante e attore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha espresso forti critiche nei confronti di un noto personaggio del panorama televisivo italiano. Cosa è successo e di chi si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme. ( dopo le) Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi, cos’è successo dopo le voci sul presunto tradimento Leggi anche: Kate e William, retroscena velenoso sulla loro relazione: cosa si vociferailgiornalistaha ripreso a parlare di un tema a lui molto caro, la trasmissione “DiMartedì” su La7.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adriano Celentano contro Giovanni Floris a difesa di Santoro : “Con lui sei odioso e prepotente” - Invettiva a mezzo Instagram di Adriano Celentano per Giovanni Floris: "Sei particolarmente “ODIOSO” quando in modo assai prepotente, cerchi di spezzare gli interventi di Michele Santoro".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Adriano Celentano scrive ancora a Floris - questa volta lo rimprovera per come tratta Santoro : «Fai il prepotente» - Con il risultato, oltretutto, di rendere incomprensibile non solo il suo dire ma anche il tuo…». Adriano Celentano riappare sui social e non per rispondere all’amico Teo Teocoli, che nelle ultime settimane ha parlato della fine della loro amicizia pluridecennale. Un disturbo che accade sempre quando, come ospite hai Michele Santoro», scrive Celentano sui social, «devo dire che sei particolarmente “ODIOSO” quando in modo assai prepotente, cerchi di spezzare il suo intervento, obbligandolo a parlare più veloce che può per paura di non riuscire a concludere il suo pensiero. (Open.online)

Don Backy : “Teo Teocoli mi deve dei soldi - non lo sento dal 1968. Con Adriano Celentano problemi legali” - Don Backy sostiene che Teo Teocoli abbia un debito con lui. L'artista ha ricordato anche la rottura con Adriano Celentano a seguito di problemi legali.Continua a leggere . (Fanpage.it)