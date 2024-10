Via Zarotto, la piscina Ferrari verrà demolita e ricostruita (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La piscina Ferrari di via Zarotto, uno degli impianti storici della città, verrà demolità. Chiusa dal 2021, l'amministrazione comunale ha deciso di ricostruirla ex novo. Decisione ufficializzata oggi, attraverso l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali con il via Parmatoday.it - Via Zarotto, la piscina Ferrari verrà demolita e ricostruita Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladi via, uno degli impianti storici della città,demolità. Chiusa dal 2021, l'amministrazione comunale ha deciso di ricostruirla ex novo. Decisione ufficializzata oggi, attraverso l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali con il via

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La piscina di via Zarotto sarà demolita e ricostruita. Progetto da 13,4 milioni tra attività sportiva e sociale. Ci sarà anche un privato - La piscina Ferrari di via Zarotto è stata chiusa nel 2021 per problemi strutturali. Questo ha, di fatto, ridotto gli spazi d'acqua per sport, divertimento e salute a Parma. Un impianto storico. Vista ... (gazzettadiparma.it)

Piscina Ferrari in via Zarotto demolita e ricostruita. Progetto da 13,6 milioni con partner privato - A tre anni dalla chiusura la Giunta comunale ufficializza la demolizione e ricostruzione e apre al privato. In particolare è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali e ... (msn.com)

La piscina Caduti di Brema sarà abbattuta nel 2025. Accesso alle Fiere di Parma: progetto da tre milioni - Novità annunciate e altre attese emergono dalla delibera di variazione dal bilancio di previsione 2024-2026 in Consiglio comunale. Viene anticipata al 2025 la demolizione della piscina Caduti di Brema ... (parma.repubblica.it)