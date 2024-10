Oasport.it - Short track, Pietro Sighel guida l’ambiziosa e giovane nazionale italiana

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ambizione e voglia di migliorare. Ladiè pronta per tornare protagonista. Il circuito del World Tour è alle porte e nel weekend del 25-27 ottobre a Montreal (Canada) si farà sul serio. I pattini veloci azzurri vorranno farsi trovare pronti in una stagione che sarà un’altra tappa di passaggio per la destinazione finale, ovvero Milano-Cortina 2026. Una selezione con qualità e in cui la figura diè quella del leader della nuova generazione. Il classe ’99 nativo di Trento è la punta di diamante di un movimento, in grado di interpretare in maniera diversa e sempre coraggiosa la gara. Vengono in mente gli Europei di Danzica 2024 con quella strepitosa tripletta nei 500, 1000 e 1500 metri.