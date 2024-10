Premio Bianca d’Aponte per Cantautrici, un Cast Eccezionale per la 20ª edizione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Premio Bianca d’Aponte per Cantautrici celebra la sua 20ª edizione al Teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26 ottobre, presentando un Cast Eccezionale, con Margherita Vicario come madrina e Teresa De Sio premiata per la carriera. Tra gli artisti in scena figurano nomi noti e finalisti provenienti da diverse città, tutti sostenuti da una band residente e ospitati da Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu. L’evento offrirà anche una compilation commemorativa il cui ricavato sarà devoluto a Emergency. Premio Bianca d’Aponte per Cantautrici, La 20ª edizione con un Cast Prestigioso Il Premio Bianca d’Aponte per Cantautrici inaugura la sua 20ª edizione, affermandosi come uno degli eventi più significativi della canzone d’autore italiana. Il prestigioso evento avrà luogo il 25 e 26 ottobre presso il Teatro Cimarosa di Aversa. Spettacolo.periodicodaily.com - Premio Bianca d’Aponte per Cantautrici, un Cast Eccezionale per la 20ª edizione Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilpercelebra la sua 20ªal Teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26 ottobre, presentando un, con Margherita Vicario come madrina e Teresa De Sio premiata per la carriera. Tra gli artisti in scena figurano nomi noti e finalisti provenienti da diverse città, tutti sostenuti da una band residente e ospitati da Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu. L’evento offrirà anche una compilation commemorativa il cui ricavato sarà devoluto a Emergency.per, La 20ªcon unPrestigioso Ilperinaugura la sua 20ª, affermandosi come uno degli eventi più significativi della canzone d’autore italiana. Il prestigioso evento avrà luogo il 25 e 26 ottobre presso il Teatro Cimarosa di Aversa.

