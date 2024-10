Permesso di soggiorno rilasciato a bracciante bengalese sfruttato: il caso di Latina (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ufficio Stranieri della Questura di Latina ha concesso un Permesso di soggiorno speciale a un bracciante bengalese di 36 anni, vittima di sfruttamento lavorativo nelle campagne della provincia pontina. Questo provvedimento rappresenta un importante passo verso la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, specialmente in un contesto dove il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento è ancora diffuso. L’uomo, che lo scorso settembre aveva denunciato un connazionale per le condizioni di lavoro a cui era sottoposto, ha ottenuto il Permesso grazie a una richiesta dei Carabinieri, evidenziando il ruolo cruciale delle forze dell’ordine e dei sindacati nella protezione delle vulnerabilità. Gaeta.it - Permesso di soggiorno rilasciato a bracciante bengalese sfruttato: il caso di Latina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ufficio Stranieri della Questura diha concesso undispeciale a undi 36 anni, vittima di sfruttamento lavorativo nelle campagne della provincia pontina. Questo provvedimento rappresenta un importante passo verso la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, specialmente in un contesto dove il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento è ancora diffuso. L’uomo, che lo scorso settembre aveva denunciato un connazionale per le condizioni di lavoro a cui era sottoposto, ha ottenuto ilgrazie a una richiesta dei Carabinieri, evidenziando il ruolo cruciale delle forze dell’ordine e dei sindacati nella protezione delle vulnerabilità.

