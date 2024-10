Gaeta.it - Papa Francesco rinnova l’appello alla pace e celebra Giovanni Paolo II nell’udienza generale

Roma, Città del Vaticano – Durante l'udienzaodierna,ha trattato il drammatico numero delle vittime civili in Ucraina, esprimendo profondo rammarico per le atrocità della guerra endo un fermo invitopreghiera per lain tutto il mondo. In un momento in cui gli scontri continuano a lambire diverse nazioni, il Pontefice ha richiamato l'attenzione su conflitti che spesso cadono nell'oblio, posando l'accento sull'urgenza di unire le forze per una risoluzione pacifica.preghiera per laIn apertura dell'udienza,ha espresso la sua preoccupazione per le statistiche relative ai morti in Ucraina, definendole "terribili" e sottolineando che "la guerra è una sconfitta dall'inizio".