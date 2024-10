Oasport.it - LIVE Partizan-Virtus Bologna 25-23, Eurolega basket in DIRETTA: Clyburn e Tucker guidano la reazione bolognese

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32-29 Bonga appoggia per il +3. 30-29tiene a contatto lae sale a quota 11 punti. 30-27 Sterling Brown dall’arco: +3 Belgrado. 27-27 Assist di Diouf per Morgan: ancora parità ! 27-25 Tyrique Jones schiaccia sulla linea di fondo: nuovo vantaggio. 25-25 Shengelia va fin in fondo: pareggio! 25-23 Willin allontanamento: 9 punti per lui e -2. Time-out chiamato da coach Zeljko Obradovic. 25-21 RAYJONPRENDE IL VOLO! -4. 25-19 Virata perfetta di Carlik Jones. 23-19 Secondo canestro in fila per l’ex Reyer Venezia. 23-17 Rayjonattacca il ferro: -6. 23-15 Pokusewski da tre: +8. Inizia il secondo quarto. La preghiera disi spegne sul ferro: dopo il primo quarto ilBelgrado conduce per 20-15 sulla. 20-15 Tap-in del centro del