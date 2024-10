LIVE - Ischia-Nocerina 0-0, calcio d'inizio: la diretta della partita (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Nocerina torna in campo per il turno infrasettimanale di Serie D. La nuova capolista del Girone H è attesa sull'isola, la squadra di Raffaele Novelli fa tappa ad Ischia. Dopo il successo ottenuto contro il Gravina i molossi cercano altre conferme in trasferta, i gialloblù arrivano al match a Europa.today.it - LIVE - Ischia-Nocerina 0-0, calcio d'inizio: la diretta della partita Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Latorna in campo per il turno infrasettimanale di Serie D. La nuova capolista del Girone H è attesa sull'isola, la squadra di Raffaele Novelli fa tappa ad. Dopo il successo ottenuto contro il Gravina i molossi cercano altre conferme in trasferta, i gialloblù arrivano al match a

