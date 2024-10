La Promessa Anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: Curro sconvolge Jana rivelandole che Don Alonso è suo padre! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 28 ottobre al 3 novembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: Curro sconvolge Jana rivelandole che Don Alonso è suo padre! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Scopriamo insieme lede Lae vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 28al 3. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 23 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Anticipazioni La promessa : la puntata di oggi - 23 Ottobre - Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla ... (Zon.it)

La Promessa anticipazioni 23 ottobre - Ayala offende Jana - Jeronimo intima a Pelayo di non sposarsi - Domani alle 19:40 circa torna La Promessa, la soap spagnola che Rete 4 trasmette dal lunedì alla domenica nella fascia preserale: di seguito le anticipazioni della trama. Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì ... (Movieplayer.it)