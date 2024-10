Hockey, Coppa Italia di serie B: esulta l’Amatori. Roberti e Barberi castigano Mirandola (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arriva la prima vittoria nel girone di Coppa Italia di serie B per l’Amatori Hockey Pesaro, guidati da Carnevali, che supera tra le mura amiche del PalaBorgo di Santa Maria un coriaceo Mirandola al termine di una partita ben giocata. Risultato finale 2-1. Nel primo tempo le reti di Filippo Roberti e Edgar Barberi mettono subito la gara nel binario giusto per l’ Amatori. Nella seconda frazione Pesaro, grazie anche al solito portiere Juan Giraldo, controlla con ordine la partita, subendo solo una rete per un pasticcio difensivo a pochi secondi dalla fine creando un poco di ansia prima del fischio definitivo dell’arbitro per questa prima vittoria della squadra pesarese. Sport.quotidiano.net - Hockey, Coppa Italia di serie B: esulta l’Amatori. Roberti e Barberi castigano Mirandola Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arriva la prima vittoria nel girone didiB perPesaro, guidati da Carnevali, che supera tra le mura amiche del PalaBorgo di Santa Maria un coriaceoal termine di una partita ben giocata. Risultato finale 2-1. Nel primo tempo le reti di Filippoe Edgarmettono subito la gara nel binario giusto per l’ Amatori. Nella seconda frazione Pesaro, grazie anche al solito portiere Juan Giraldo, controlla con ordine la partita, subendo solo una rete per un pasticcio difensivo a pochi secondi dalla fine creando un poco di ansia prima del fischio definitivo dell’arbitro per questa prima vittoria della squadra pesarese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hockey. Bondeno si impone in Coppa Italia - Ultimo impegno del Round1 girone B di Coppa Italia, per l’Hc Bondeno del presidente Bolognesi, che sabato scorso ha affrontato in trasferta l’Hc Riva. Il primo quarto di gara è tutto di marca matildea, con la coppia d’oro Succi-Muzzioli che in ... (Sport.quotidiano.net)

Hockey pista - la Supercoppa Italiana è del Follonica : Forte dei Marmi superato nettamente - Il primo trofeo della stagione 2024-2025 dell’hockey pista italiano se l’è aggiudicato il Follonica. I toscani si sono imposti nella finale della Supercoppa Italiana, avendo la meglio nel doppio derby fra andata e ritorno contro il Forte dei Marmi, ... (Oasport.it)

Hockey pista : quattro partite di Coppa Italia. Correggio avanti tutta. Il derby alla Sasco - Ancora un turno di Coppa Italia di hockey su pista positivo per le squadre reggiane visto che, derby di Serie B a parte, c’è da annotare una sola sconfitta. In A2 e nei due gironi di B, reggiane al comando delle rispettive classifiche. Nella ... (Sport.quotidiano.net)