Highlights Partizan Belgrado-Virtus Bologna 69-70, basket Eurolega 2024/2025 (VIDEO) (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Partizan Belgrado-Virtus Segafredo Bologna 69-70, match valido per la quinta giornata della regular season dell'Eurolega 2024/2025. Grande impresa per gli uomini di Luca Banchi, che espugnano di misura la Belgrade Arena e conquistano così la prima vittoria stagionale in Europa dopo quattro sconfitte iniziali. Trascinatore totale Will Clyburn, autore di 27 punti che insieme alla doppia doppia di Isaia Cordinier (12 punti, 10 rimbalzi e 3 assist) fa la differenza. LA CRONACA DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO

