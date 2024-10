Galatina, incidente sul lavoro: morto 47enne Oggi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si chiamava Maurizio Misciali l’operaio edile di 47 anni di Collemeto che questa mattina ha tragicamente perso la vita finendo schiacciato da un camion in manovra in un cantiere allestito in via Modena per effettuare lavori di ristrutturazione di una palazzina. Subito allertati, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto ma non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo dell’incidente mortale si sono portati anche gli agenti del locale Commissariato di Polizia per le indagini di rito tese a ricostruire l’esatta dinamica, oltre che gli ispettori dello Spesal della Asl leccese, a cui spetta invece il compito di verificare se siano state rispettate o meno le norme di sicurezza sul lavoro. (leccesette.it) L'articolo Galatina, incidente sul lavoro: morto 47enne <small class="subtitle">Oggi</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Galatina, incidente sul lavoro: morto 47enne Oggi Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si chiamava Maurizio Misciali l’operaio edile di 47 anni di Collemeto che questa mattina ha tragicamente perso la vita finendo schiacciato da un camion in manovra in un cantiere allestito in via Modena per effettuare lavori di ristrutturazione di una palazzina. Subito allertati, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto ma non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo dell’mortale si sono portati anche gli agenti del locale Commissariato di Polizia per le indagini di rito tese a ricostruire l’esatta dinamica, oltre che gli ispettori dello Spesal della Asl leccese, a cui spetta invece il compito di verificare se siano state rispettate o meno le norme di sicurezza sul. (leccesette.it) L'articolosul proviene da Noi Notizie..

