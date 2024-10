Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump esalta l’esercito della Germania nazista: “Vorrei dei generali come quelli di Hitler”. L’ex chief of staff: “È un fascista”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)è ormai un fiume in piena. A meno di due settimane dal voto per le Presidenziali americane la sua strategia è chiara: alzare il più possibile l’asticella delle sue dichiarazioni, continuare a stupire, a far parlare di sé anche diffondendo evidenti fake news o risultando grottesco. Così arrivano addirittura a non sorprendere le parole, risalenti in verità all’epoca del suo mandato da presidente, riportate da The Atlantic che il tycoon avrebbe pronunciato nel corso di una conversazione privata alla Casa Bianca: “Ho bisogno del tipo diche aveva, persone che gli erano totalmente leali, che seguono gli ordini”. Una frase che, oltre che cercare un lato positivo in uno dei periodi più neristoria moderna, non tiene nemmeno conto del fatto che i militari statunitensi giurano fedeltà alla Costituzione e non al loro commander in, ossia il presidente.