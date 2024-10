Disagio psicologico e salute mentale: incontro a Palazzo Paternò (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, in occasione del mese della salute mentale, organizza l’evento dal titolo “salute mentale in famiglia. Segnali di allarme e azioni di cura”, che si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 19:00 presso Palazzo Paternò a Caserta.L’incontro si aprirà con i Casertanews.it - Disagio psicologico e salute mentale: incontro a Palazzo Paternò Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, in occasione del mese della, organizza l’evento dal titolo “in famiglia. Segnali di allarme e azioni di cura”, che si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 19:00 pressoa Caserta.L’si aprirà con i

Salute mentale - Levialdi Ghiron (Tor Vergata) : "Ateneo per inclusione sociale" - 'Università si apre sempre di più alla società per favorire l'integrazione non solo dal punto di vista didattico' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "L'università è un luogo di creazione di cultura dal punto di vista didattico e scientifico, ma ... (Ilgiornaleditalia.it)

Manovra - Schillaci : "Salute mentale tema centrale nell'agenda di Governo" - Il ministro della Salute ospite dello spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia' a cura del Teatro Patologico questa sera in scena al Parioli Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale è un tema a cui teniamo molto, abbiamo ... (Ilgiornaleditalia.it)

Salute mentale - Levialdi Ghiron (Tor Vergata) : “Ateneo per inclusione sociale” - (Adnkronos) – "L'università è un luogo di creazione di cultura dal punto di vista didattico e scientifico, ma anche un luogo in cui ci si apre alla società in vari modi, favorendo l'inclusione sociale, realizzando iniziative congiunte con il ... (Webmagazine24.it)