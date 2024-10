Gaeta.it - Critiche alle condizioni di lavoro dei poliziotti penitenziari in Albania: una denuncia sindacale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti dichiarazioni di un sindacato della poliziaa pongono una grave attenzione su quanto avviene presso la struttura per migranti a Gjadër, in. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulledie di alloggio degli agenti di polizia inviati in missione. Secondo il sindacato, le sistemazioni alberghiere per isono inadeguate e contrarie ai trattamenti attesi, esponendo non solo una disparità di trattamento all’interno delle forze di polizia, ma anche possibili ondate di ingiustizie nei confronti dei migranti che potrebbero arrivare in futuro. La descrizione delle sistemazioni per iSecondo la nota del sindacato, istanno vivendo in camere prefabbricate situate al piano superiore della struttura carceraria di Gjadër.