Champions League oggi, calendario partite 23 ottobre: orari, programma, tv, streaming

oggi mercoledì 23 ottobre si disputano nove partite valide per la terza giornata della Champions League 2024-2025 di calcio. Due squadre italiane scenderanno in campo per cercare punti importanti in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta: l'Inter farà visita agli svizzeri dello Young Boys alle ore 21.00, mentre l'Atalanta ospiterà gli scozzesi del Celtic Glasgow alle ore 18.45. I Campioni d'Italia partiranno con i favori del pronostico, impegno non così proibitivo per gli orobici di fronte al proprio pubblico. Il big match di giornata è indubbiamente quello tra Barcellona e Bayern Monaco, ma attenzione anche agli ostacoli che si troveranno di fronte l'Atletico Madrid (gli spagnoli incroceranno il Lilla) e il Liverpool (gli inglesi faranno visita al Lipsia).

Salisburgo-Dinamo Zagabria (Champions League - 23-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - Un punto in due partite, questo il bottino messo assieme da Salisburgo e Dinamo Zagabria nelle prime due giornate di Champions League. Gli austriaci stanno vivendo un periodo di transizione dopo aver dominato in patria per un decennio: il tecnico Lijnders ha visto la sua fiducia rinnovata anche dopo lo scontro diretto perso 5 a 0 contro lo Sturm Graz e la […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

Benfica-Feyenoord (Champions League - 23-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici. Aquile alla caccia di un altro successo - Il Benfica non vuole interrompere lo splendido periodo che sta vivendo: dall’avvento di Bruno Lage, la squadra di Lisbona si è completamente ritrovata e si è abbonata alla vittoria: il momento più bello di questo periodo è stato vissuto sicuramente con la nettissima vittoria sull’Atletico Madrid nella seconda giornata di Champions League. (Infobetting.com)

Atalanta-Celtic (Champions League - 23-10-2024 ore 18 : 45) : formazioni - quote - pronostici. Emergenza in difesa per Gasperini - Nella […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . La Champions League dell’Atalanta è iniziata in maniera promettente, il pareggio 0-0 contro l’Arsenal all’esordio poteva essere una vittoria senza il rigore sbagliato da Retegui e il 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk ha confermato che gli uomini di Gasperini si trovano a proprio agio sul palcoscenico continentale a volte anche più che in ... (Infobetting.com)