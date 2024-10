Gaeta.it - Bill Gates rompe il silenzio e sostiene Kamala Harris con una donazione da 50 milioni di dollari

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentedi 50dida parte dia un’organizzazione no-profit a sostegno della campagna presidenziale dirappresenta un cambio di paradigma nella politica americana. Questa scelta, avvenuta in un contesto elettorale di grande rilevanza, mette in luce le preoccupazioni dell’imprenditore riguardo a una potenziale seconda presidenza di Donald Trump e il suo impegno verso temi cruciali come l’assistenza sanitaria, la riduzione della povertà e la lotta contro il cambiamento climatico. Lae il contesto politico attuale Ladialla campagna disi inserisce in un contesto politico particolarmente teso. Le elezioni presidenziali sono un momento decisivo non solo per gli Stati Uniti, ma anche per le questioni globali.