Gamberorosso.it - Balzo record dei vini australiani: l'export verso la Cina è ripreso alla grande

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da quando all'di vino dell'Australia si è riaccesa la luce cinese è tornato il sereno tra i produttori del continente oceanico. Per capire cosa sta accadendo, basta dare un'occhiata agli ultimi numeri diffusi da Wine Australia. Nei 12 mesi terminanti al 30 settembre 2024, le vendite estere hanno segnato complessivamente un giro d'affari di 2,39 miliardi di dollari, pari a circa 1,47 miliardi di euro, con un incremento molto importante del 34 per cento. Le quantità superano i 643 milioni di litri, con un incremento del 7 per cento. La crescita si spiega con la riapertura dei confini cinesi per iaussie, dopo la rimozione degli altissimi dazi doganali sulle bottiglie di vino a fine marzo del 2024.