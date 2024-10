Anziano riceve una multa da mille euro, è per il fratello: “Ma è morto da 12 anni” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – “Le comunichiamo che, da una verifica contabile effettuata, non risulta pervenuto il pagamento delle bollette relative a canone di locazione/indennità di occupazione e spese per un totale che ammonta a 934,23 euro”. È il contenuto della raccomandata ricevuta da Benito Picciolo, ottantaduenne milanese, nei giorni scorsi. A scrivere è MM, gestore delle case popolari di proprietà del Comune. “Peccato che io – spiega al Giorno il signor Picciolo – sia residente in una casa privata. E che probabilmente questo presunto debito sia stato attribuito a mio fratello. Che è morto quasi 12 anni fa”. Quando ha aperto il foglio, l’Anziano ha sudato freddo. “Quasi mille euro da pagare sono tanti. Ma perché, dopo tutti questi anni?”. Ilgiorno.it - Anziano riceve una multa da mille euro, è per il fratello: “Ma è morto da 12 anni” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – “Le comunichiamo che, da una verifica contabile effettuata, non risulta pervenuto il pagamento delle bollette relative a canone di locazione/indennità di occupazione e spese per un totale che ammonta a 934,23”. È il contenuto della raccomandata ricevuta da Benito Picciolo, ottantaduenne milanese, nei giorni scorsi. A scrivere è MM, gestore delle case popolari di proprietà del Comune. “Peccato che io – spiega al Giorno il signor Picciolo – sia residente in una casa privata. E che probabilmente questo presunto debito sia stato attribuito a mio. Che èquasi 12fa”. Quando ha aperto il foglio, l’ha sudato freddo. “Quasida pagare sono tanti. Ma perché, dopo tutti questi?”.

