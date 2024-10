Sport.quotidiano.net - Amarezza Italiano. "L’ho detto ai ragazzi: così non può bastare. Ma la svolta è vicina»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un’altra prestazione convincente, almeno nella prima ora. E un altro viaggio in terra inglese da cui si torna con qualche pacca sulla spalla, zero gol segnati e soprattutto zero punti in classifica. D’accordo, non ci saranno sempre Liverpool e Aston Villa sulla strada del Bologna. Ma intanto sabato al Dall’Ara arriva il Milan e più dei complimenti serviranno, per l’appunto, i punti. Mastica amaro Vincenzonel ventre del Villa Park. "Anche oggi – dice il tecnico rossoblù – abbiamo affrontato una squadra molto forte, soprattutto a livello fisico, e abbiamo tenuto botta. Rispetto a Liverpool abbiamo avuto meno palleggio in mezzo al campo e abbiamo cercato di più l’attacco alla profondità: è un momento, ma la prestazione anche stavolta c’è stata". Prestazione sì, punti no, qualcosa da imputare all’arbitro forse.