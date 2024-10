Zelensky: “lavoriamo per garantire la vittoria” (Di martedì 22 ottobre 2024) Zelenksy ha ribadito la sua gratitudine al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla leadership americana per il sostegno dimostrato a Kiev dall’inizio dell’invasione russa. “Siamo grati al presidente Biden, a entrambi i partiti del Congresso degli Stati Uniti e al popolo americano per tutto il loro sostegno dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Imolaoggi.it - Zelensky: “lavoriamo per garantire la vittoria” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Zelenksy ha ribadito la sua gratitudine al presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla leadership americana per il sostegno dimostrato a Kiev dall’inizio dell’invasione russa. “Siamo grati al presidente Biden, a entrambi i partiti del Congresso degli Stati Uniti e al popolo americano per tutto il loro sostegno dall’inizio dell’invasione su vasta scala della

Germania - presidente Steinmeier consegna Croce al merito a Biden - BERLINO, 18 OTT – "Un'Europa unita resta il compito del nostro tempo". Lo ha detto il presidente degli Usa Joe Biden, a Berlino, al castello di Bellevue, ricordando il Muro che divideva la città fra est e ovest. "Sono sopraffatto non solo per l'onorificenza ma anche per le sue parole". Lo ha detto il presidente degli Usa Joe Biden, a Berlino, al castello di Bellevue.

Usa - Trump chiede protezione per le minacce dall'Iran. Biden avverte Teheran : «Un attentato contro l'ex presidente verrà considerato un atto di guerra» - Ma sono arrivate dopo che lo staff ha ricevuto briefing in cui il governo Usa ha affermato che l'Iran sta ancora attivamente complottando per ucciderlo. Si tratta di richieste «senza precedenti»: nessun candidato nella storia recente è stato trasportato in giro su aerei militari prima di un'elezione.

Biden all'Iran : qualsiasi attentato alla vita dell'ex presidente Trump sarebbe considerato un "atto di guerra" - Il presidente americano Joe Biden ha detto all'Iran che qualsiasi attentato alla vita dell'ex presidente Donald Trump sarebbe considerato un "atto di guerra" Biden all'Iran: attentato alla vita di Trump è un "atto di guerra Il presidente americano Joe Biden avrebbe dato istruzioni al Consiglio di Sicurezza Nazionale di chiarire all'Iran che qualsiasi attentato alla […].