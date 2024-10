WWE: Problemi con Undertaker dopo il podcast con Donald Trump? (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo del wrestling e quello della politica non sono nuovi a mescolarsi. Pensiamo a Jesse Ventura, Antonio Inoki, Kane, Linda McMahone e, non ultimo, Donald Trump. Proprio l’ex presidente degli Stati Uniti, che vanta una presenza a WrestleMania e la WWE Hall of Fame, è stato ospite nel podcast Six Feet Under di Undertaker, suo ormai aperto sostenitore. Nessun attrito con Taker All’indomani della pubblicazione del podcast, in molti hanno ipotizzato che l’intervista possa aver suscitato reazioni quantomeno contrastanti all’interno dello locker room WWE, date alcune dichiarazioni controverse andate in onda. Tuttavia, secondo Sean Ross Sapp di Fightful Select, non è accaduto nulla di tutto ciò: “Ci sono molte persone che non sono d’accordo con ciò che ha detto. È la natura della politica in generale. Zonawrestling.net - WWE: Problemi con Undertaker dopo il podcast con Donald Trump? Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo del wrestling e quello della politica non sono nuovi a mescolarsi. Pensiamo a Jesse Ventura, Antonio Inoki, Kane, Linda McMahone e, non ultimo,. Proprio l’ex presidente degli Stati Uniti, che vanta una presenza a WrestleMania e la WWE Hall of Fame, è stato ospite nelSix Feet Under di, suo ormai aperto sostenitore. Nessun attrito con Taker All’indomani della pubblicazione del, in molti hanno ipotizzato che l’intervista possa aver suscitato reazioni quantomeno contrastanti all’interno dello locker room WWE, date alcune dichiarazioni controverse andate in onda. Tuttavia, secondo Sean Ross Sapp di Fightful Select, non è accaduto nulla di tutto ciò: “Ci sono molte persone che non sono d’accordo con ciò che ha detto. È la natura della politica in generale.

